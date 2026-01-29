Пожилой турист скончался во время катания в горнолыжном комплексе «Туутари-Парк»
В центре активного отдыха «Туутари-Парк» скончался 60-летний турист во время катания, сообщает 47news. Причиной смерти называют проблемы с сердцем. По словам очевидцев, отдыхающий упал рядом с главным подъемником курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Рядом находились друзья погибшего. Представители «Туутари-Парка», расположенного в 20 километрах от Петербурга, пока не комментировали ситуацию. На территории курорта работают шесть освещенных трасс длиной до 600 метров.