Пожилой турист скончался во время катания в горнолыжном комплексе «Туутари-Парк»

В центре активного отдыха «Туутари-Парк» скончался 60-летний турист во время катания, сообщает 47news. Причиной смерти называют проблемы с сердцем. По словам очевидцев, отдыхающий упал рядом с главным подъемником курорта.

На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Рядом находились друзья погибшего. Представители «Туутари-Парка», расположенного в 20 километрах от Петербурга, пока не комментировали ситуацию. На территории курорта работают шесть освещенных трасс длиной до 600 метров.

Андрей Маркелов