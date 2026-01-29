На Ставрополье легализовали более ста частных объектов размещения

В Ставропольском крае 110 гостевых домов официально внесли в единый федеральный реестр в рамках эксперимента по легализации теневого сектора туристического размещения. Об успешном завершении пилотного проекта сообщила пресс-служба регионального министерства туризма и оздоровительных курортов во вторник.

«Эксперимент по регистрации гостевых домов в Ставропольском крае в 2025 году прошел успешно. Власти региона планируют продолжить контрольно-надзорную деятельность в данной области»,— отметили в ведомстве.

По информации ведомства, пилотный проект по выводу из тени частных объектов размещения туристов запустили в Ставропольском крае 1 сентября 2025 года. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

