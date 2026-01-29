На четыре года посадили жительницу Новосибирской области за истязание ребенка

Жительницу Новосибирской области Анну Голдину, истязавшую, по версии следствия, 9-летнюю дочь своих знакомых, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении ее супруга Олега Голдина, которому, помимо истязаний ребенка (ст. 117 УК РФ), вменяли в вину и его убийство (ст. 105 УК РФ), было прекращено в связи со смертью. В августе 2025 года он умер в тюремной больнице, рассказали в пресс-службе Новосибирского облсуда.

Как указывается в деле, летом 2024 года Олег и Анна Голдины по просьбе знакомой присматривали за ее детьми — 11-летним мальчиком, 9-ти и 5-летними девочками. Их матери нужно было уехать в командировку. В материалах следствия указывается, что на протяжении четырех дней чета Голдиных подвергала 9-летнюю девочку жестоким истязаниям. Ее били бельевой веревкой, кнутом, не кормили, не давали ходить в туалет. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона, сообщили в прокуратуре.

По информации суда, кроме того, Олег Голдин стегал девочку крапивой. В завершение он заставил жертву выпить большое количество воды, после чего насильно продолжил заливать ей жидкость в рот. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. В отношении супругов возбудили уголовное дело и задержали.

Илья Николаев