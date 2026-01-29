Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Общественный транспорт Ижевска двигается с задержками из-за 9-балльных пробок

В Ижевске увеличились интервалы движения общественного транспорта из-за 9-балльных заторов на дорогах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Интервалы движения:

  • Троллейбусы следуют с опозданиями до +40 минут
  • Трамваи опаздывают до +20 минут
  • Автобусы отклоняются от расписания до +40 минут

«Просим пассажиров с пониманием относиться к ситуациям, когда из-за сложных дорожных условий, вызванных снегопадом, происходит опоздание общественного транспорта»,— говорится в сообщении. Автомобилистов просят не мешать движению трамваев и троллейбусов.

Напомним, по данным удмуртского Гидрометцентра, снегопады продолжатся до конца января. Лишь в субботу, 31 января их интенсивность немного спадет в центральных и северных районах Удмуртии.