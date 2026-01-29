Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На торги выставлено имущество обанкротившегося омского «Называевского элеватора»

На торги выставлено имущество ОАО «Называевский элеватор» (Называевск, Омская область). Стартовая цена лота составила 53,2 млн руб., шаг аукциона — 10%, указывается в материалах ЕФРСБ. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Николай Суворов. Аукцион состоится 13 марта, его итоги будут подведены через три дня.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота вошли — право аренды земельного участка площадью 64,7 тыс. кв. м, несколько зданий, элеватор, рабочая башня, встроенная подстанция, автомобили, рабочая техника и прочее.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2025 года арбитражный управляющий «Называевского элеватора» объявил торги по продаже имущественного комплекса предприятия с начальной ценой продажи в размере 81,8 млн руб. Тогда под реализацию был выставлен хлебоприемный пункт (ХПП) в Тюкалинске (Омская область), в том числе земельный участок площадью 69,9 тыс. кв. м, склад площадью 234,3 кв. м и прочие постройки. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В конце марта торги были объявлены повторно по сниженной цене в 73,7 млн руб., однако также не состоялись. В августе того же года ООО «Хлебная база № 3» приобрело ХПП за 18,4 млн руб.

ОАО «Называевский элеватор» было зарегистрировано в октябре 2002 года. В марте 2024 года по заявлению омского ООО «Агропродукт» в отношении организации была введена процедура наблюдения. Задолженность компании перед «Агропродуктом» составила 19,2 млн руб. В сентябре арбитражный суд Омской области признал предприятие несостоятельным.

Александра Стрелкова

