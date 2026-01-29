«Россети Новосибирск» взыскивает с «СЗ КПД-Газстрой сити» 314 млн рублей

«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») 27 января 2026 года обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с ООО «СЗ КПД-Газстрой сити» 314,5 млн руб. Подробности требований регионального системообразующего электросетевого предприятия к застройщику не разглашаются. Решение по иску еще не принято.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «СЗ КПД-Газстрой сити» входит в ГК «КПД-Газстрой», которая является одним из лидеров на рынке строительства жилья Новосибирской области. В частности, ГК занимает второе место по вводу жилья в регионе за последние 11 лет. По данным сервиса Rusprofile, учредителями ООО «СЗ КПД-Газстрой сити» являются Ярослав Голко (доля 75%), Евгений Николаевич Покровский (20%) и Кирилл Евгеньевич Покровский (5%). В 2024 году выручка предприятия составила 1,15 млрд руб., увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 885 млн руб., что на 20,8% выше показателя 2023 года.

АО «РЭС» специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям.

Лолита Белова