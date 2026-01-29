«Переживать по этому поводу особо не стоит»

«Заботимся о психике снимающей прессы»,— так председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил собственное решение запретить в парламенте неофициальную съемку. Речь и идет о снимках, где депутатов подлавливают в разных, порой неловких и комичных ситуациях. Теперь пленарные заседания снимают только официальные фотографы. Тема имела широкий общественный резонанс. Она активно обсуждалась в СМИ и социальных сетях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что народные избранники и без фото найдут повод напомнить о себе.

Вячеслав Володин впервые в новейшей российской истории изгнал из Государственной думы снимающую прессу. Действительно, так называемые случайные фото депутатов, которые, скажем мягко, отвлекаются от законодательного процесса, на протяжении многих лет были главным хитом репортажей из нижней палаты. Примечательно, что и сами герои порой пикантных снимков, нельзя сказать, чтобы очень по этому поводу переживали. Но вот спикер-председатель выступил со специальным обращением к журналистам парламентского пула. Общий смысл такой: вы тоже попадаете в неловкие ситуации, но мы же над вами не насмехаемся.

В результате теперь пленарные заседания Государственной думы снимает только официальный фотограф. Между тем все эти решения имели большой общественный резонанс. Володину пришлось не то чтобы оправдываться, но, скажем мягче, несколько раз возвращаться к данной теме. В последний раз он объяснил это заботой о психике как депутатов, так и самих фотокорреспондентов. «Вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не ту книгу, и тут то вы как раз этот момент ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам»,— объяснил Володин. Вот за это спасибо. В целом общий смысл такой: не мешайте работать, мы, между прочим, серьезными вещами занимаемся, а вы тут балаган устраиваете.

Теоретически депутатов можно понять. Они, по сути, остались последними в вертикали российской власти, с кем допустимы подобные вольности. Естественно, в этом случае возникает логичный вопрос: чем мы, народные избранники, хуже других ветвей властных? Обидно. Но вот теперь справедливость восстановлена. Парламент закрывается. Сложно сказать, насколько так называемые официальные фото будет востребованы у народа российского. Впрочем, переживать по этому поводу особо не стоит. Думцы и без острых фотографий способны привлечь к себе внимание. Причем так может показаться, что образы зевающих, трогающих и читающих не те книги депутатов порой выглядят лучше разных неоднозначных предложений и заявлений, от которых можно лишний раз вздрогнуть. К слову, Володин и с этим тоже пытается бороться, но пока что не очень получалась.

Дмитрий Дризе