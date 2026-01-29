В Советском районе Ростова из-за аварии отключили отопление
Из-за ремонта запорной арматуры на тепловых сетях временно приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов 5 микрорайона жилого района «Левенцовский». Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Приостановка проведена ответственной организацией «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» в границах ул. Жданова — ул. Еременко — пр-та Солженицына — ул. Ткачева.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 16:00 29 января.