На Дону продажи ликероводочных изделий выросли на 17,8%

В 2025 году продажи ликероводочной продукции в Ростовской области достигли 400,7 тыс. дал, что на 17,8% больше, чем в 2024 году (340 тыс. дал). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В то же время продажи коньяка в регионе сократились на 12,2% за год — с 364,8 тыс. дал в 2024 году до 320,25 тыс. дал в 2025 году.

В январе-декабре 2025 года в Ростовской области объем розничных продаж водки остался на уровне предыдущего года, снизившись в среднем на 2%. За этот период было продано 1,4 млн дал продукта.

Наталья Белоштейн