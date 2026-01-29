Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Москвы призвали водителей вечером не выезжать в час пик

В Москве третий день подряд прогнозируется снегопад. В центре города возможны локальные ограничения движения, сообщил Дептранс. Власти заявили, что в течение дня быстрее передвигаться на метро, МКЦ, МЦД.

В департаменте предупредили, что поездка на автомобиле займет больше времени, чем обычно. «По возможности задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток. Это сэкономит время»,— добавили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за похолодания. На территории столицы и области прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже нормы. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет –7...–9°C, снег с гололедицей, по области температура может падать до –11°C.

О снегопаде в Москве — в материале «Ъ».

Москву и область накрыл мощный снегопад

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега на Театральной площади

Уборка снега на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подземный пешеходный переход

Подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Памятник Владимиру Ленину

Памятник Владимиру Ленину

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обстановка на улице Большая Полянка

Обстановка на улице Большая Полянка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь в снегу

Красная площадь в снегу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Большой Дмитровке

Уборка снега на Большой Дмитровке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александровский сад

Александровский сад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сугробы на проспекте Вернадского

Сугробы на проспекте Вернадского

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Снегоуборочная техника на дороге

Снегоуборочная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Расчистка улиц перед домом

Расчистка улиц перед домом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Чистые пруды

Чистые пруды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на трассе

Уборка снега на трассе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Реагент в деле

Реагент в деле

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Расчистка трамвайных путей

Расчистка трамвайных путей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с ребенком

Прогулка с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь

Красная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исторический музей

Исторический музей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Туристы у ГУМ-катка

Туристы у ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега с крыши здания

Уборка снега с крыши здания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Парк искусств «Музеон»

Парк искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Большой Садовый пруд

Большой Садовый пруд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Головинские пруды

Головинские пруды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

