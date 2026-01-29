Власти Москвы призвали водителей вечером не выезжать в час пик

В Москве третий день подряд прогнозируется снегопад. В центре города возможны локальные ограничения движения, сообщил Дептранс. Власти заявили, что в течение дня быстрее передвигаться на метро, МКЦ, МЦД.

В департаменте предупредили, что поездка на автомобиле займет больше времени, чем обычно. «По возможности задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток. Это сэкономит время»,— добавили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за похолодания. На территории столицы и области прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже нормы. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет –7...–9°C, снег с гололедицей, по области температура может падать до –11°C.

О снегопаде в Москве — в материале «Ъ».