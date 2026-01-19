Новые автобусы выйдут на троллейбусный маршрут №14 в Ижевске 20 января

20 января «ИжГЭТ» выведет новые автобусы с литерой «14Т» на троллейбусный маршрут №14, они будут ездить параллельно с троллейбусами, сообщил во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Схема маршрута и расписание не изменились.

«Такая “взаимозамена” уже действует на троллейбусном маршруте №4. Со 2 января автобусы “4Т” перевезли более 70 тыс. пассажиров»,— написал он.

Напомним, в конце прошлого года автопарк «ИжГЭТ» по лизинговой программе пополнился 50 новыми автобусами «НефАЗ» большого класса на метане. Такое решение гендиректор предприятия Игорь Сальников в сентябре связывал с «острой необходимостью обновления подвижного состава».

Сейчас основу парка троллейбусов составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. Некоторые из них эксплуатируются более 35 лет. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта. По словам господина Сальникова, новый автобус на 50-55% дешевле троллейбуса с увеличенным автономным ходом.