Снегопады в Удмуртии усилятся в ближайшие дни

Интенсивность снегопадов в Удмуртии в ближайшие дни, в четверг и пятницу, усилится. Прогнозируется продолжительный умеренный и сильный снег, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

«До конца месяца, в период с 28 по 31 января, может выпасть около месячной нормы осадков, значительно увеличится снежный покров»,— говорится в сообщении.

На дорогах в эти дни ожидается снежная каша, на отдельных участках — накат. Завтра, 29 января, прогнозируется ухудшение видимости до 500 м.

Лишь к субботе, 31 января, в центральных и северных районах Удмуртии интенсивность снегопада снизится, в южных — сохранится.

Напомним, по данным минтранса Удмуртии за последние сутки, несмотря на обильные снегопады, недостатков содержания региональных дорог не наблюдается, перерывов в движении транспорта не допущено.

Владислав Галичанин