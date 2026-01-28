Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для экс-главы Ижевска Бекмеметьева

Бывшему главе Ижевске Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК), грозит шесть лет лишения свободы, такой срок запросил прокурор во время прений в Нефтекамском горсуде Башкирии сегодня, 28 января. Об этом пишет издание «Сусанин» со ссылкой на свой источник.

Для двух других фигурантов — фактического руководителя застройщика «Ухтомского один» Олега Бушмакина и экс-прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина — запрошено по три года лишения свободы. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ч. 4 ст. 33, ч. 5 ст. 33 к ч. 2 ст. 285 УК). Свою вину подсудимые не признают.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.