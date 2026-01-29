Главу химпредприятия арестовали из-за махинаций при продаже имущества «Роснано»

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора владимирского производителя химической продукции ООО «Акрилан» Олега Кузина и начальника юридического отдела компании Татьяну Шадееву. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В апреле 2020 года «Роснано» продало 70% своей доли в «Акрилане» подконтрольной структуре «ВладАкрил» за 800 млн руб. Реальная стоимость пакета могла достигать 1,9 млрд руб. По версии следствия, обвиняемые организовали продажу доли госкорпорации в ООО по заниженной цене. Ущерб госкомпании оценили более чем в 1 млрд руб.

Компания «Акрилан», как говорится на ее сайте, выпускает водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий.

Прокуратура Владимирской области ранее подала иск в арбитражный суд региона о признании сделки недействительной. Как сообщал «Ъ», суд удовлетворил требования надзорного ведомства в конце прошлого года, «Роснано» вернуло свою долю в «Акрилане».

Олег Кузин и Татьяна Шадеева являются фигурантами и другого дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году они с помощью подложных документов убедили бенефициара компании Trimdon Management Ltd, которая была совладельцем «Акрилана», подписать бумаги о покупке Олегом Кузиным доли в ООО. При этом последний, считает следствие, изначально не собирался выполнять обязательства по оплате. Вину он не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заводская доля привела под арест».