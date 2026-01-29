Вступило в силу решение о передаче квартир экс-владельцев «Макфы» Минобороны

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о передаче Министерству обороны России 63 квартир, которые принадлежали бывшим владельцам «Макфы» — экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, бывшему депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову и членам их семей. Информация размещена в картотеке суда.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На заседании 28 января рассматривалась жалоба ответчиков на решение Центрального районного суда Челябинска, принятое в октябре 2025 года. У бывших владельцев национализированного холдинга «Макфа» оставался долг перед государством в размере 18,9 млрд руб. Генпрокуратура РФ подала заявление об изменении способа взыскания изъятых средств, в котором просила передать принадлежащую ответчикам недвижимость Минобороны РФ. Семьям Михаила Юревича и Вадима Белоусова принадлежали 63 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Суд удовлетворил эти требования.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний на сумму 46 млрд руб. В январе 2025 года суд согласился с требованиями надзорного ведомства о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. и обращении в доход государства 100% доли ООО «Мишкинский продукт».

Виталина Ярховска