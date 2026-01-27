Хоккеисты «Ижстали» проиграли петербургскому «СКА-ВМФ»

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение от санкт-петербургской команды «СКА-ВМФ» со счетом 2:4 в первой игре очередной выездной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел 26 января. Об этом сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин во время пресс-подхода по итогам матча назвал оппонентов более настойчивыми. «По нашей команде скажу, что мы не сыграли все 60 минут. Были хорошие отрезки, но мы слишком много позволили сопернику у себя в зоне и за это поплатились»,— добавил он.

«Ижсталь» занимает восьмую строчку рейтинга в таблице ВХЛ. За сезон 2025/2026 команда провела 46 игр, 26 из них завершились победой. В активе «сталеваров» 56 очков.

Следующий матч ижевский коллектив проведет завтра, 28 января. «Ижсталь» встретится с другой санкт-петербургской командой — «Динамо СПб», занимает 20-ю строчки рейтинга.

Напомним, завершающий матч домашней серии против «Норильска» «сталевары» проиграли со счетом 1:6. Отметим, что при таком результате ижевская команда сделала гораздо больше бросков, чем противник: 65 против 21, из них в створ — 40 против 16 соответственно.

Владислав Галичанин