Объем экспорта АПК Ставропольского края превысил $594 млн

В 2025 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края превысил $594,4 млн. Из этого $465,8 млн пришлось на продукцию переработки. Плановый показатель по экспорту продукции АПК исполнен на 108,9%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные минэкономразвития региона.

Первое место среди импортеров продукции ставропольского АПК в 2025 году заняла Саудовская Аравия с долей 23,6%. На втором месте — Азербайджан с 17,3%. За ними следовал Китай с 12,9%, а замыкала четверку лидеров Грузия с 11%.

За год регион заключил 17 новых соглашений на экспорт. В частности, начались поставки сливочного масла в Южную Осетию, подсолнечного масла и маргарина — в Белоруссию, а кондитерских изделий и шоколада — в Йемен, Китай и несколько африканских стран.

Муку начали отправлять в Бенин, хлеб и мучные изделия — в Эстонию, минеральные воды — в Афганистан и Германию, а солодовое пиво — в Германию и Израиль.

Основу аграрного экспорта региона составляют мясные и молочные изделия, общий объем поставок которых достиг $249,5 млн. Помимо этого, за границу было отправлено масложировой продукции на сумму $47,8 млн, готовой пищевой продукции — на $126,5 млн, а прочих товаров — на $41,6 млн.

В 2026 году регион планирует экспортировать продукцию АПК на $661,9 млн.

Наталья Белоштейн