В КЧР вынесли приговор организатору подпольного казино

В Карачаево-Черкесии суд приговорил к двум с половиной годам условно 23-летнего жителя Черкесска за незаконную организацию игорного клуба (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ) и нарушение авторских прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Установлено, что фигурант в апреле 2025 года для организации подпольного казино арендовал помещение на ул. Кирова в Черкесске, разместил там компьютеры и установил на них нелицензионные программы различных азартных игр.

Деятельность игорного клуба через месяц пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Полицейские изъяли из подпольного игорного заведения девять компьютеров.

«По данным оперативников, своими действиями организатор незаконной деятельности причинил правообладателям софтов ущерб в размере порядка 2,5 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн