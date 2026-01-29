ТАСС: суд арестовал три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

Судебные приставы наложили арест на три компании детей депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара, арестованных судом в Сочи. Решение принято по иску Генпрокуратуры РФ об обращении их имущества в доход государства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Компании, которые собеседник агентства назвал финансово устойчивыми, специализируются на строительстве автодорог и грузоперевозках. Выручка одной из них по итогам 2024 года превышает 4,41 млрд руб. Две этих организации брат и сестра учредили вместе, третью основала только одна Милана.

Вчера суд вынес решение об аресте Миланы и Эльдара Дорошенко по обвинению в особо крупном мошенничестве в дорожной сфере. Дети парламентария, как и он сам, а также экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский,— соответчики по иску Генпрокуратуры о взыскании в казну имущества, полученного коррупционным путем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорожно-семейное дело».

Эрнест Филипповский