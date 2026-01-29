Закон о переводе новосибирского МСУ на один уровень принят в первом чтении

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении два законопроекта, определяющих структуру местного самоуправления (МСУ) региона. Сессия областного парламента проходит 29 января.

Законопроекты внесены губернатором Андреем Травниковым для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Один из них переводит МСУ на одноуровневую модель с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов на уровне сел. В результате количество муниципальных образований сократится с существующих сегодня 354 до 35. В их числе будут 30 муниципальных округов и пять городских (Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово). В ходе голосования 59 депутатов поддержали документ, 10 высказались против.

Другой законопроект устанавливает новый порядок избрания мэра Новосибирска, согласно которому кандидатуры на этот пост может выдвигать только губернатор.

Валерий Лавский