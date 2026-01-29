Пенсионера из Томска осудят за финансирование терроризма

В Томской области в отношении местного 68-летнего жителя возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По предварительной версии следствия, в 2021 году фигурант дела перевел личные накопления на счет участника террористической организации. «Злоумышленник осознавал, что средства предназначаются для оказания содействия в осуществлении террористической деятельности»,— говорится в сообщении.

Свою вину томич признал в полном объеме. По решению суда его поместили под домашний арест. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УМВД России по Томской области.

Александра Стрелкова