Дельси Родригес приняла присягу в качестве главнокомандующего Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провозглашена главнокомандующим Национальных боливарианских вооруженных сил. Церемония присяги транслировалась в эфире национального телевидения.

Госпожа Родригес поблагодарила жителей республики за оказанную честь и поблагодарила вооруженные силы «за действия до, во время и после агрессии США 3 января 2026 года». Она также попросила все органы власти и структуры в течение 100 дней определить направления новой оборонной системы Венесуэлы.

Кроме этого Дельси Родригес объявила о создании Национального центра кибернетической обороны и безопасности. Церемонию присяги Родригес завершила просьбой к вооруженным силам, органам гражданской безопасности и народу «защищать будущее и гарантировать прочный мир».

Об операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и последующей смене власти в республике — в материале «Ъ».

Влад Никифоров