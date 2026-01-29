Проект собора на Стрелке обсудят на градостроительном совете мэрии Красноярска

Градостроительный совет мэрии Красноярска обсудит параметры проекта строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора Русской православной церкви. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Сергеем Верещагиным.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Все-таки мы говорим о знаковом объекте и центральной точке притяжения красноярцев и наших гостей. Нужно внимательно подойти к пространственным характеристикам, параметрам сооружения. Погрузиться в детали с участием всех заинтересованных сторон, в том числе архитекторов, экспертов»,— объяснил глава города свое решение. По его словам, окончательное решение должно учитывать развитие набережной и «ее статус любимого места отдыха жителей».

Собор планируется возвести на Стрелке (место впадения Качи в Енисей) — в исторической части Красноярска. Попечительский совет храма возглавил экс-губернатор, член Совета федерации Александр Усс. «На данный момент проведены работы по сохранению зеленых насаждений и передаче их в питомник, а также возведено ограждение будущей строительной площадки»,— говорилось в сообщении Красноярской епархии по итогам заседания попечительского совета в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский