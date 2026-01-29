Ставропольское «Динамо» продолжит выступления во второй лиге

ФК «Динамо» (Ставрополь) не исключен из розыгрыша Леон — второй лиги. Информация о снятии клуба с участия в соревнованиях под эгидой Футбольной национальной лиги не является достоверной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно информации, предоставленной ФНЛ генеральным директором «Динамо-Ставрополь» Андреем Стежко, клуб проходит процедуру лицензирования для участия во второй лиге А в сезоне-2025/26. Одним из ключевых условий лицензирования является подтверждение финансовых критериев, по которому клубом будут предоставлены все необходимые гарантии.

Сейчас «Динамо» ведет активную подготовку к сезону. Информация о возможной замене ставропольского клуба на другой не соответствует действительности»,— отметили в ФНЛ.

Ставропольское «Динамо» выиграло группу А во второй лиге дивизиона «Б».

Наталья Белоштейн