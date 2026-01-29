Главгосэкспертиза согласовала третий этап Восточного обхода Новосибирска

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа Восточного обхода Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общая протяженность дорожного полотна на этом этапе составит 14,3 км — с 34 км по 49 км, в границах Новосибирского и Искитимского районов. Приступить к работам планируется в этом году. Предполагается строительство четырехполосной дороги с транспортной развязкой типа «лук» на 46-м км, а также четырех путепроводов на пересечении с дорогами местного значения и двух площадок отдыха для водителей. В мае 2024 года в «Сибуправтодор» сообщили «Ъ-Сибирь», что предварительная стоимость работ — 22 млрд руб.

В настоящее время продолжается строительство первого этапа Восточного обхода протяженностью 20 км. Объем финансирования на 2024–2026 годы предусмотрен в размере 4,4 млрд руб. Работы по второму этапу планируется завершить в 2026 году. Длина всей трассы предварительно составит около 84 км.

Восточный обход должен связать трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Всего намечено четыре этапа строительства. Подрядчиком выступает компания «Новосибирскавтодор».

Александра Стрелкова