Фонбет первенство России по дзюдо среди юниоров открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовало Фонбет первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, в котором примут участие представители 61 региона, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Соревнования проходят в Дворце дзюдо и продлятся до 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«За ближайшие четыре дня на татами екатеринбургского Дворца дзюдо выйдут более 560 спортсменов из десятков регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР и Крыма. Наш регион на первенстве представят более 40 дзюдоистов»,— сообщил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, отметив, что турнир играет важную роль в определении состава юниорской сборной на международные соревнования 2026 года.

Всего будет разыграно 16 комплектов медалей в различных весовых категориях. В первый день соревнований выступят юниоры до и свыше 100 кг, а также юниорки до 44 и 48 кг. Во второй день пройдут поединки в категориях до 81 и 90 кг у спортсменов, до 52 и 57 кг у спортсменок. В пятницу определятся победители в дивизионах до 66 и 73 кг у дзюдоистов, до 63 и 70 кг у дзюдоисток. Последний день будет посвящен финалам в категориях до 55 и 60 кг у спортсменов, до и свыше 78 кг у спортсменок.

Призовой фонд турнира превышает 3 млн руб. Победители получат по 100 тыс. рублей, серебряные медалисты — по 50 тыс., бронзовые — по 25 тыс. руб.

Помимо состязаний, на мероприятии будут организованы фан-зона и автограф-сессии с победителями и титулованными отечественными дзюдоистами.

Ирина Пичурина