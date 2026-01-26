Более 500 спортсменов примут участие в соревнованиях по дзюдо в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 28 по 31 января пройдет Фонбет первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования состоятся на татами Дворца дзюдо и соберут более 500 спортсменов из 60 регионов страны, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что регион традиционно является центром развития дзюдо в России: в прошлые годы Екатеринбург принимал молодежное первенство, чемпионат страны и этап Russian Judo Tour. «Вход для зрителей свободный, поэтому приглашаю всех поддержать наших спортсменов»,— сказал министр.

В ходе турнира будут разыграны 16 комплектов медалей в различных весовых категориях. Призовой фонд соревнований составит более 3 млн руб. Помимо состязаний, на мероприятии будут организованы фан-зона и автограф-сессии с победителями и титулованными отечественными дзюдоистами.

Ирина Пичурина