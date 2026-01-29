Единороссы рекомендовали оставить мэров Рубцовска и Славгорода на своих постах

Игорь Башмаков и Людмила Подгора сохранят посты глав двух крупных городов Алтайского края — Рубцовска и Славгорода. Это следует из решения президиума политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР).

«Впервые в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства о новом порядке избрания глав муниципалитетов президиум решил внести кандидатуры Людмилы Подгоры на должность главы Славгорода, Игоря Башмакова на должность главы Рубцовска…»,— говорится в сообщении РО ЕР по итогам заседания президиума.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года досрочно ушел в отставку глава «южной столицы» Алтайского края — Рубцовска — Дмитрий Фельдман. Врио мэра был назначен Игорь Башмаков. Людмила Подгора возглавляет Славгород с 2020 года, срок ее полномочий истек.

По закону «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» кандидатуры на пост главы муниципалитета в местный представительный орган власти может внести только губернатор. Свои рекомендации по кандидатурам ему могут направить, в частности, политические партии, имеющие представительство в Госдуме РФ и (или) заксобрании. Глава региона Виктор Томенко является членом президиума политсовета РО ЕР, единороссы располагают большинством в горсовете Рубцовска и городском собрании Славгорода.

