Politico узнало о расколе в партии Ле Пен из-за отношения к России

Во французской правой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен нарастает внутренний раскол из-за различий во взглядах на Россию. «Старая гвардия», поддерживающая тесные отношения с Москвой, столкнулась с молодым поколением депутатов, которые рассматривают Россию как угрозу и выступают на стороне Украины, сообщило Politico.

Главным представителем нового направления считается 30-летний лидер партии Жордан Барделла. Он открыто называет Россию угрозой для Франции и Европы. В то же время госпожа Ле Пен придерживается традиционного голлистского курса, плотно сотрудничая с Москвой и выражая скепсис по поводу НАТО, включая идею выхода Франции из альянса. От того, кто в итоге станет единым кандидатом партии на президентских выборах, зависит будущий внешнеполитический курс «Национального объединения».

Пока что участие Марин Ле Пен в выборах под вопросом — ей запрещено избираться в органы власти в течение пяти лет. Если апелляционный суд отменит саму дисквалификацию или ее срок будет сокращен до начала избирательной кампании 2027 года, Марин Ле Пен сможет без препятствий участвовать в президентской гонке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неизбирательный процесс».