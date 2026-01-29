Дания отправила в Гренландию советское судно, которое станет плавучей казармой

Вооруженные силы Дании арендовали круизный лайнер MS Ocean Endeavour для размещения солдат НАТО, участвующих в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость») в Гренландии, сообщила Bild. Учения направлены на поддержание оперативной готовности в арктическом регионе и продлятся весь 2026 год.

Шестипалубный лайнер, усиленный для работы в арктических условиях, должен прибыть в порт Нуука — столицы Гренландии — 31 января. На нем с начала февраля на борту будут размещены 150 военнослужащих. По словам представителей датских ВС, аренда судна позволит обеспечить военным достойные условия без необходимости организовывать временное жилье на суше.

Судно было построено в Польше по заказу СССР в 1982 году и введено в эксплуатацию под именем «Константин Симонов». В 1988 году лайнер прошел капитальный ремонт в Германии. Он оборудован плавательным бассейном, торговым центром и дискотекой. В конце мая 1996 год судно было задержано за долги Балтийского морского пароходства в германском порту Киль. В октябре того же года оно было продано с аукциона.