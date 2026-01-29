Public First: избиратели Трампа хотят вторжения США в другие страны

В электорате президента Дональда Трампа усиливается поддержка потенциальных зарубежных военных операций. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного компанией Public First по заказу издания Politico.

Согласно результатам исследования, 65% избирателей, поддерживающих Дональда Трампа, одобряют возможность проведения военной операции США за рубежом. Наибольшую поддержку среди них нашла идея военного столкновения с Ираном — ее поддерживают 50% опрошенных. 32% избирателей господина Трампа одобряют возможную военную операцию в Мексике, 30% — в Колумбии, 28% — на Кубе. Идею военного вмешательства с целью завоевания Гренландии одобряют 21% сторонников действующего президента.

18% респондентов, заявивших о поддержке экс-вице-президента Камалы Харрис, высказались за применение силы против Ирана. 11% из них желали бы увидеть военные действия США в Колумбии и на Кубе и еще 10% — в Мексике. 66% избирателей госпожи Харрис выразили обеспокоенность по поводу сосредоточенности Белого дома на зарубежных проблемах.

В опросе поучаствовали больше 2 тыс. человек. Politico отмечает, что опрос проводился с 16 по 19 января, после нескольких дней нагнетания ситуации вокруг Гренландии со стороны президента США и до того, как он публично заявил об отказе от намерения захватить территорию союзника по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».