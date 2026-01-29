Рубио: захват Мадуро позволил США начать вытеснять Россию и Китай из Венесуэлы

Вашингтон начал вести «серьезные разговоры» об ослаблении и устранении иранского присутствия в Венесуэле, а также китайского и российского влияния, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что при Николасе Мадуро подобное развитие событий было невозможно. Госсекретарь уверил, что в Венесуэле есть немало сторонников восстановления отношений с Соединенными Штатами.

«Ничто из того, о чем мы сейчас говорим — ни освобождение политических заключенных, ни переход нефтяной отрасли на законную модель работы, ни ослабление иранского, российского или китайского влияния — ничего из этого не было бы возможно, пока Мадуро оставался у власти»,— заявил господин Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям (трансляция велась на YouTube-канале NBC News).

Белый дом хочет добиться системных изменений в Венесуэле, а также чтобы Венесуэла прекратила быть «центральной базой операций для всех геополитических противников» США, добавил господин Рубио.

3 января США провели военную операцию по захвату президента Николаса Мадуро и его жены. Супругов доставили в США, заключили под стражу и обвинили в заговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина и хранении оружия. Сейчас Венесуэлой руководит вице-президент Делси Родригес. По информации Reuters, американская разведка сомневается в том, что она готова сотрудничать с США и желает разрывать связи с Россией, Китаем и Ираном.