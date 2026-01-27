В Астрахани 27 января сохранится мороз

В Астраханской области продолжается похолодание. О снижении температуры рассказали в региональном ЦГМС.

Синоптики прогнозируют 27 января в регионе переменную облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, юго-восточный — скорость 4–12 м/с. Температура: -24...-19°С ночью (при прояснении до -27°С) и -11...-6°С днем (на севере до -14°С).

В Астрахани ночью -22...-20°С и днем -9...-7°С. Метеорологи обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный 7–12 м/с.

Дарья Васенина