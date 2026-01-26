В Волгограде резко потеплеет 27 января

В Волгоградской области продолжаются морозы. Региональное МЧС сообщило, что ЧС техногенного характера не предвидится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают 27 января в области облачное с прояснениями небо, преимущественно без осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ночью -25...-20°С (при прояснении до -30), днем -13...-18°С. Ветер юго-восточный, южный — скорость 5–12 м/с. МЧС не прогнозирует опасные явления.

В Волгограде -23...-12°С (Gismeteo) — за день температура повысится на 11 градусов. Ветер восточный, юго-восточный — скорость 3–5 м/с, порывы до девяти. В течение дня солнечно, к вечеру обещают малооблачную погоду.

Дарья Васенина