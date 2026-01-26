Мороз и сильный ветер обещают в Пензенской области

На несколько градусов теплее стало за день в Пензенской области, но усилился ветер. МЧС региона напоминает о сохранении аномально-холодной погоды.

По данным Приволжского УГМС, 27 января в Пензенской области -26...-21°С ночью и -16...-11°С днем. Метеорологи обещают южный ветер — скорость 8–13 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Спасатели предупредили: в Пензенской области остается аномально холодная погода. Сейчас температура ниже климатической нормы на девять и больше градусов. Из-за мороза возможны обрывы ЛЭП. Также в МЧС напомнили о сохранении опасной ситуации на дорогах.

В Пензе ожидается -23...-21°С ночью и -14...-12°С днем. Ветер южный, 8–13 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не предвидится.

Дарья Васенина