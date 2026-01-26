МЧС предупредило о 31 градусе холода в Саратовской области

В Саратовской области потеплело на два градуса. Региональное МЧС сообщило о сохранении аномального мороза.

В Приволжском УГМС рассказали, что 27 января в Саратовской области ожидается температура до -31...-26°С, местами -26...-21°С. Обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, южный — скорость 3–8 м/с, порывы до 14-ти.

МЧС напомнило: в Саратовской области продолжается аномально холодная погода. Это значит, что среднесуточная температура воздуха на девять и больше градусов ниже климатической нормы. Из-за мороза возможны коммунальные аварии.

В Саратове прогнозируют -24...-22°С ночью и -18...-16°С днем. Ветер юго-восточный, южный, днем 5–10 м/с. Переменная облачность, туман, изморозь, без осадков.

Дарья Васенина