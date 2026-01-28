Путин встретился с главным раввином России в День памяти жертв Холокоста

Президент России Владимир Путин в День памяти жертв Холокоста провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и генеральным директором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой. Господин Путин подчеркнул, что в России этой дате придают особое значение.

Президент обратил внимание на символичность совпадения Дня памяти жертв Холокоста с Днем снятия блокады Ленинграда. Саму блокаду президент назвал преступлением против человечности, указав, что нацисты ставили целью уничтожение целого города.

Владимир Путин также заявил, что религиозная культура россиян служит залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. По его словам, устойчивость и стабильность страны зависят от их взаимодействия.

В России в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста», включающая более 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий.

Предыдущая встреча Владимира Путина с руководителями российской еврейской общины состоялась в феврале 2025 года после освобождения гражданина России и Израиля Александра Труфанова из плена «Хамаса».