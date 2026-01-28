Российские НПЗ готовятся возобновить экспорт бензина с февраля

Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы готовятся возобновить экспорт бензина с февраля после ожидаемого снятия эмбарго. По данным “Ъ”, Киришский НПЗ планирует отгрузить в следующем месяце 111 тыс. тонн.

Ожидается, что объем экспорта в феврале–марте составит 700–900 тыс. тонн в месяц, что близко к средним показателям до запрета. Ограничения были введены в сентябре 2025 года на фоне рекордных биржевых цен. Сообщения о возможном открытии экспорта уже повлияли на рынок: больше чем за неделю котировки бензина на Петербургской бирже выросли на 4,5–5,9%.

Аналитики отмечают высокую экономическую привлекательность экспорта: нетбэк достигает $992 за тонну. Однако эксперты предупреждают, что баланс рынка не имеет большого запаса, а решение о снятии запрета выглядит рискованным перед сезоном высокого спроса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Топливо снова на плаву».