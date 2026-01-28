УНИКС обыграл боснийский клуб «Игокеа» в Winline Basket Cup

Казанский УНИКС дома со счетом 92:84 обыграл «Игокею» из боснийского города Лакташи в матче Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Российская команда одержала победу в каждой из четвертей (23:20; 23:20; 23:22; 23:22). Самым результативным игроком встречи стал американский центровой хозяев Джейлен Рейнольдс. Проведя на паркете почти 27 минут, он набрал 22 очка, сделал 9 подборов и 6 результативных передач. У гостей продуктивнее всех сыграл Пьер-Луи Нейт (14 очков, 7 подборов, 7 передач).

«Игокеа» потеряла шансы на выход в «Финал четырех» турнира. На счету команды четыре поражения в четырех матчах группы B. УНИКС поднялся на первое место. В активе казанцев три победы и одно поражение. Такой же баланс у петербургского «Зенита», отстающего по разнице набранных и пропущенных очков. Третьим с двумя выигранными и двумя проигранными матчами идет екатеринбургский «Уралмаш».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку (21 победа, 2 поражения). Команда Велимира Перасовича уступает лишь московскому ЦСКА (22-2).

«Игокеа» располагается на четвертой строчке в своей группе Адриатической лиги (7-7). Лигу чемпионов, являющуюся, по сути, третьим по рангу европейским клубным турниром, она покинула в декабре, уступив в пяти матчах из шести на групповом этапе.

Арнольд Кабанов