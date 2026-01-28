Минприроды Воронежской области потратило 409 млн рублей на экологию в 2025 году

Общий объем финансирования природоохранной деятельности в Воронежской области в 2025 году составил 409,5 млн руб. За год ведомство выдало 102 лицензии на недропользование и оштрафовало нарушителей на 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» 12,8 млн руб. было направлено из федерального бюджета, 396,7 млн руб. — из областного. Министерством проведено 2473 профилактических мероприятия, выявлено 165 нарушений и ликвидировано около 150 мест несанкционированного размещения отходов. Мониторинг 48 водных объектов показал снижение уровня загрязнения воды в среднем на 30% по сравнению с 2024 годом. Также определены границы водоохранных зон для 80 водных объектов протяженностью 1103 км. В 2026 году планируется создать четыре новых особо охраняемых природных территории и определить границы для 461 водного объекта.

В августе 2025го FinExpertiza составила рейтинг регионов по показателю прироста инвестиций на природоохранные мероприятия в 2024 году. Воронежская область оказалась в числе аутсайдеров, показав второй худший результат среди всех регионов России.

Ульяна Ларионова