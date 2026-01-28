Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Новые люди» могут выдвинуть в Госдуму Анфису Чехову и Лизу Моряк

Федеральный список партии «Новые людей» на выборах в Госдуму в 2026 году возглавят председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева. Об этом “Ъ” сообщили источники, близкие к руководству НЛ.

Анфиса Чехова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Лиза Моряк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Потенциально список могут усилить медийные фигуры, вовлеченные в партпроекты, например телеведущая Анфиса Чехова. В числе потенциальных кандидатов — актриса Лиза Моряк, работавшая доверенным лицом Владислава Даванкова на президентских выборах, блогеры Карина Кросс и Егор Шип.

Однако окончательных решений по «звездным» кандидатам еще нет. Партия рассчитывает удвоить свое представительство в Госдуме после выборов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Трое в списке, не считая блогеров».

