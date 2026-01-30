Высокие технологии тормозят?

21 января на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении четких сроков оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Автор документа зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный считает, что ждать плановой ВМП до нескольких лет гражданам приходится из-за правовой неопределенности, которую нужно просто устранить в рамках программы госгарантий. Но очевидно, что дело в другом: у государства не хватает ресурсов, чтобы в разумные сроки помочь всем нуждающимся в ВМП. Сейчас в таких случаях на помощь пациентам приходят благотворительные фонды. И вряд ли что-то изменится.

В пояснительной записке к законопроекту Алексея Куринного говорится, что сейчас период между выдачей больному направления на ВМП и госпитализацией для ее оказания может растягиваться до двух лет. Получается, что пациент фактически лишен права на своевременную медицинскую помощь. Внесение изменений в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об обязательном медицинском страховании в РФ», по мнению Куринного, позволит повысить предсказуемость предоставления гражданам ВМП и создать основания для судебной защиты в случае нарушений.

— Никто никогда не обращал внимания на эти сроки,— пояснил Куринный Русфонду.— Причины, по которым они могут затягиваться, самые разные — организационные, материальные, кадровые. Но главное — пока не будет порядка, никто и не будет стремиться к соблюдению каких-то сроков и нормальному материально-кадровому обеспечению. У нас есть сроки приема врача-терапевта в поликлинике, сроки приезда скорой помощи, сроки выполнения КТ или МРТ, а вот по плановой ВМП никаких четких норм нет.

Конкретных норм нет и в законопроекте Куринного — там лишь постулируется, что в сфере ВМП они должны быть. Вообще, работа со сроками идет постоянно. Например, с 2026 года в программе госгарантий сильно сократились сроки оказания плановой медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Раньше пациент с гипертонией, обратившийся в поликлинику, должен был получить консультацию кардиолога в течение максимум двух недель. Теперь — в течение трех дней. Медицинские эксперты считают, что для выполнения этого норматива в стране просто не хватит врачей-кардиологов.

Что касается оказания высокотехнологичной помощи, то, по опыту работы Русфонда, долгое ожидание чаще всего связано не с отсутствием соответствующего норматива, а с нехваткой госквот. А она, в свою очередь, связана с нехваткой бюджетных средств. Высокотехнологичные операции стоят значительно дороже обычных. Бывает, что медучреждение уже исчерпало выделенный государством объем квот, новых средств не будет до следующего года — и пациенту приходится ждать.

Однако Алексей Куринный считает, что высокотехнологичной медицине ресурсов вполне хватает.

— С точки зрения выделяемых средств ничего дополнительно не требуется. В прошлом году финансирование федеральных клиник выросло почти на 30%. Просто медицинские учреждения должны правильнее распределять средства, которые получают от государства,— уверен Куринный.

Государство действительно увеличивает объемы ВМП, но совершенно очевидно, что всем и вовремя ее пока еще не хватает. Например, в рамках программы «Русфонд.Сердце» наши читатели помогают детям с пороками сердца. В основном это сложные операции с использованием дорогих материалов — окклюдеров, стентов, кондуитов, а нередко и с применением искусственной системы кровообращения.

Русфонд оплачивает хирургические вмешательства на сердце по жизненным, как говорят врачи, показаниям, только если родители предоставляют доказательства, что пытались и не смогли получить бесплатную помощь от государства. И таких случаев немало. Русфонд сотрудничает с государственными федеральными и региональными клиниками — только в 2025 году наши читатели помогли оплатить 64 операции на сердце на общую сумму 52,6 млн руб.

