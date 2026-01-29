Производство этилового спирта в России в 2025 году упало на 10%

Производство этилового спирта в России в 2025 году сократилось более чем на 10%, до 76,49 млн декалитров. Основной причиной стал спад спроса на алкоголь, особенно на водку, и высокие складские запасы, сформированные в конце 2024 года.

«Основное снижение производства и отгрузок спирта произошло в первой половине 2025 года», — отметил гендиректор «Ренессанса» Максим Текутьев. Производители активно закупались в ожидании повышения минимальной розничной цены на водку. Во втором полугодии спрос выровнялся, но не компенсировал падение.

Дополнительное давление на рынок в 2026 году окажет повышение акцизов и перенос уплаты акциза с производителей алкоголя на производителей спирта с 1 июля. Эксперты прогнозируют продолжение спада на фоне снижения потребления крепкого алкоголя.

