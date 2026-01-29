Крепчайтесь

Производство этилового спирта в России в 2025 году снизилось более чем на 10%, до 76,49 млн декалитров (дал). Отрасль подвело падение спроса на алкоголь, в особенности на водку, а также сформированные еще в конце 2024 года большие складские запасы в преддверии повышения для нее минимальной розничной цены (МРЦ). Спад производства продолжится, прогнозируют эксперты: в этом году на производство будет давить еще и повышение акцизов на спирт.

По итогу 2025 года производство этилового спирта в России снизилось на 10,04% год к году, примерно до 76,49 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В том числе значительно снизилось производство фармацевтического спирта — на 56,06%, до 2,5 млн дал.

Топ-15 регионов по объему производства спирта в России в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Регион Объем производства (тыс. дал) Изменение за год (%) Кабардино-Балкария 10510,8 4,1 Самарская область 8078,4 11,0 Тульская область 7727,7 –16,6 Северная Осетия 7677 –38,3 Татарстан 6499,9 2,9 Воронежская область 4690,1 46,1 Пензенская область 4345,4 10,7 Тамбовская область 3997,1 –8,4 Орловская область 3861,6 –29,1 Дагестан 2865 –27,7 Башкирия 2511,3 7,1 Новосибирская обасть 1810,5 –4,4 Мордовия 1789,1 0,5 Ставропольский край 1722,1 30,8 Белгородская область 1232,2 –23,9 Россия в целом 76489,1 –10,1 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Гендиректор ООО «Ренессанс» (крупный производитель спирта) Максим Текутьев отмечает, что основное снижение производства и отгрузок спирта произошло в первой половине 2025 года. По его оценкам, в январе—июне 2025 года падение спроса на такую продукцию составило 20–30% год к году по всем производителям. Он связывает это с тем, что многие производители в ожидании повышения минимальной розничной цены на водку сделали большие запасы алкоголя в конце 2024 года и в начале 2025 года начали останавливать производство. Во втором полугодии спрос выровнялся, но все равно не смог полностью компенсировать падение, добавляет эксперт.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает снижение производства спирта прежде всего с динамикой продаж алкоголя.

Поскольку водка остается основным крепким алкогольным напитком, снижение на нее спроса оказывает наибольшее давление на производителей спирта, добавляет владелец калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин.

Высокая ключевая ставка ЦБ лишила производителей «игры в склад», и разливать спиртное впрок стало невыгодно, говорит господин Московский. По данным РАТК, за весь 2025 год розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков и прочего) снизились на 9,3%, до 205,79 млн дал, производство — на 5,3%, до 178,25 млн дал.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов также отмечает, что на снижении производства спирта могли отразиться и сформированные годом ранее запасы такой продукции. При этом снижение выпуска спирта в целом не несет серьезных рисков для производителей алкоголя, так как поставки сырья всегда обговариваются заранее, считает эксперт.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что сокращение производства медицинского спирта связано с ужесточением контроля за этой категорией.

С 1 января 2025 года на фармацевтический спирт был установлен акциз в 740 руб. за литр продукции. Ранее такая продукция не считалась подакцизной. Сделано это было ради борьбы с нелегальным сбытом такого спирта для производства алкоголя, поясняет господин Шуляк.

Андрей Московский говорит, что в первом квартале 2026 года производство спирта вряд ли будет расти. С начала текущего года акциз на алкоголь крепче 18% составил 824 руб. за литр спирта. Это на 11,4% больше год к году. По словам эксперта, рост вкусовых алкогольных напитков частично компенсирует падение в водке, но не перекрывает его. Водка остается ключевой категорией, и именно она задает общий спрос на спирт.

Так как в 2026 году прогнозируется общее снижение потребления крепкого алкоголя в нашей стране, то производство спирта в целом также немного скорректируется, полагает Александр Гревцов. Итоги января 2026 года будут одними из самых непростых для производителей спирта, говорит Максим Текутьев. В целом это позволяет предположить, что весь оставшийся год будет непростым, добавляет он.

При этом, замечает господин Текутьев, с 1 июля 2026 года рынок ждет перенос уплаты акциза с производителей алкоголя на производителей спирта. Это потребует перестройки работы всего рынка, что тоже может преподнести неожиданные последствия, считает эксперт. Изменение уплаты акцизов может повлиять и на графики закупок и выпуска алкоголя, заключает господин Московский.

Владимир Комаров, Мария Бархатова