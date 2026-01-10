Сельские больницы Свердловской области за год посетили свыше 31 млн раз

В 2025 году свердловчане посетили поликлиники и сельские подразделения муниципальных больниц более 31 млн раз, передает департамент Свердловской области. Из них 11,3 млн визитов пришлись на детей, 19,8 млн — на взрослых.

Взрослая поликлиника Среднеуральска, входящая в структуру Верхнепышминской центральной городской клинической больницы, обслуживает около 20 тыс. жителей. Ежедневно здесь принимают около 300 человек. Наиболее частыми причинами обращений стали сезонные респираторные инфекции, обострения хронических заболеваний, проблемы с желудочно-кишечным трактом и травмы. Артериальная гипертония — одна из наиболее распространенных патологий, на учете с которой находится около 2 тыс. человек.

В структуре Верхнепышминской ЦГКБ функционируют две взрослые и две детские поликлиники. В 2025 году их посетили более 956 тыс. раз: 582 тыс. пришлось на взрослых пациентов, из них 199 тыс. приходили с профилактической целью. На детей пришлось 374 тыс. посещений, из которых 270 тыс. — с целью профилактики. У детей чаще всего диагностируются заболевания органов дыхания, глаз и эндокринные патологии. У взрослых — заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Наиболее востребованными специалистами стали невролог, травматолог, хирург и офтальмолог.

Новую поликлинику Артемовской центральной районной больницы, открытую в сентябре, посетили более 40 тыс. раз, из них почти 12 тыс. — с профилактической целью. Основными причинами обращения стали заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Самыми востребованными специалистами стали травматолог и невролог. Медики Артемовского отмечают рост интереса к медицинской профилактике.

Ирина Пичурина