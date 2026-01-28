Силовики пришли в МФЦ на Красного Текстильщика в поисках нелегальных мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в Единый центр документов на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге. Силовики искали нарушенителей миграционного законодательства, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, около учреждения замечено скопление сотрудников полиции и ОМОНа Росгвардии. Они проверяли документы у иностранцев.

Утром 28 января сотрудники полиции Калининского района при поддержке Росгвардии провели масштабный рейд на автодорогах. Были проверены более 300 автомобилей и почти 500 водителей и пассажиров, десять человек привлекли к ответственности за за несоблюдение миграционного законодательства.

Артемий Чулков