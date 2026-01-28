Футбол понес тяжелую трату

Футбольные клубы потратили на покупку футболистов в 2025 году более $13 млрд — это рекорд за все время наблюдений. Об этом говорится в ежегодном отчете Global Transfer Report, который был опубликован Международной федерацией футбола (FIFA) 28 января. По сравнению с 2024 годом рост расходов на приобретение игроков составил внушительные 52%. При этом общее количество трансферов возросло только на 7,7%. Иными словами, футболисты снова подорожали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Ливерпуля» Флориан Вирц

Фото: Manon Cruz / Reuters Футболист «Ливерпуля» Флориан Вирц

Фото: Manon Cruz / Reuters

В 2025 году футбольные клубы израсходовали на приобретение футболистов рекордные $13,08 млрд. Само по себе превышение рекорда — явление обыденное. За десять лет, что FIFA составляет Global Transfer Report, было всего четыре нерекордных года, три из которых пришлись на сезоны, когда на индустрию влияли ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Интереснее то, насколько сильно рекорд был превышен. Прежнее достижение было установлено в 2023 году, когда команды израсходовали на трансферы $9,66 млрд. То есть рекорд перекрыт сразу на 35,4%. Если сравнивать с 2024 годом, когда клубы потратили $8,59 млрд, то рост вообще составит 52,3%. И еще: если отмотать на десятилетие назад, то окажется, что рынок за это время вырос почти в три раза — в 2015-м расходы клубов на трансферы составили только $4,71 млрд. Все это время росло и количество переходов. Если в 2015-м было зарегистрировано 14,6 тыс. трансферов, то в 2025-м уже 24,5 тыс. Кстати, это рекорд, на 7,7% превысивший достижение, установленное в 2024-м. Но, как видно, расходы на покупку игроков выросли значительно больше, чем общее количество трансферов. Просто потому, что цены на футболистов растут опережающими темпами.

В отчете отмечается, что львиная доля всех переходов все еще осуществляется без выплаты компенсации. То есть контракты подписываются с футболистами, не связанными действующими соглашениями с другими клубами. Но доля платных переходов все же растет. В 2025-м она составила 17,7%. Это на 1,5% больше, чем было в 2024-м, и почти на 4% больше, чем в 2015-м. Среди тех переходов, которые предусматривали выплату компенсации, 56,5% стоили не более $500 тыс. В общей сложности такие трансферы обеспечили всего 2,9% от вышеозначенных $13,08 млрд расходов, понесенных клубами. А вот переходы, стоившие от $20 млн, хоть их доля составила всего 3,8%, дали уже почти половину (48,5%) от всех расходов. Еще примерно по 30% пришлось на переходы, стоившие от $5 млн до $20 млн, и трансферы, оцененные в диапазоне от $500 тыс. до $5 млн.

В FIFA отметили, что все большую популярность набирает схема, предусматривающая, что продающий игрока клуб потом, когда его новая команда решит его перепродать, получит долю от новой сделки.

Более половины всех платных трансферов в 2025 году предусматривают такой вариант. Десять лет назад таких сделок было менее четверти. Чаще всего клубы могут претендовать на 10–20% дохода, полученного от будущей перепродажи их игрока. Но в отдельных случаях доля может достигать и 60%.

Что касается длительности контрактов, то тут наблюдается прямая зависимость их продолжительности от возраста футболиста. Игрокам моложе 18 лет в среднем предлагают контракты на 36 месяцев, от 18 до 23 лет — на 23 месяца, от 24 до 29 лет — на 18 месяцев, старше 30 лет — на 13 месяцев. Зарплаты по соглашениям также сильно разнятся. Медианная зарплата футболистов не такая уж большая — $29 тыс. в год. Неудивительно, учитывая, что 47% игроков зарабатывают меньше $25 тыс. за год. Тех, кто получает за год $1 млн и больше, всего 4,3%. Но именно они и на слуху и считаются звездами.

В отчете говорится также и о том, за игроков из каких стран больше всего заплатили. Лидирует Франция. На покупку французских футболистов было потрачено $1,67 млрд. На втором месте бразильцы — $1,21 млрд, на третьем голландцы — $780 млн. А вот в рейтинге чемпионатов, если ранжировать их по понесенным клубами тратам на усиление, традиционно с большим отрывом лидирует Англия. Английские команды в 2025 году потратили на трансферы $3,82 млрд. На втором месте Германия ($1,28 млрд), на третьем Италия ($1,2 млрд), на четвертом Франция ($953 млн), а замыкает пятерку Саудовская Аравия ($906 млн).

Александр Петров