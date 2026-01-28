Закрытые фонды недвижимости показали рекордный рост в 2025 году

Объем чистых активов под управлением закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости в 2025 году вырос в полтора раза, достигнув 893 млрд руб. Такие данные приводит в своем обзоре УК «Парус Управление активами». Рекордный рост обеспечен снижением ключевой ставки ЦБ и перетоком средств с банковских вкладов.

Чистые инвестиции в такие фонды составили более 227 млрд руб., почти втрое превысив показатель 2024 года. В четвертом квартале инвесторы вложили почти 104 млрд руб. — лучший квартальный результат за всю историю наблюдений. «Капитал аккумулировался на вкладах, срок которых подходит к концу, а условия пролонгации уже не столь привлекательны», — поясняет инвестиционный директор «ТЕТИС Кэпитал» Андрей Ощепков.

Доходность фондов составила 16–32%. В 2025 году было сформировано 12 новых фондов. Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка на 400–500 млрд руб. в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки и роста числа предложений для неквалифицированных инвесторов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квадратные метры рублей».