В 2025 году футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы

В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордные $13,08 млрд. Это следует из отчета Международной федерации футбола (FIFA).

По сравнению с 2024 годом, этот показатель вырос на 52,3% — тогда команды потратили на трансферы $8,59 млрд. Предыдущий рекорд ($9,66 млрд) был установлен в 2023 году. Всего в 2025 году были зарегистрированы переходы 24558 футболистов, что на 7,7% больше, чем в предыдущем. Также в отчете FIFA говорится, что в 2025 году в трансферах поучаствовали 5283 клуба.

Английские клубы стали лидерами по расходам ($3,82 млрд) и по объему трансферных платежей ($1,77 млрд). В топ-3 команд, потратившихся больше всех на покупку игроков, вошли «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Таисия Орлова