Бутик Rendez-Vous в Куршевеле уцелел после пожара в отеле
Бутик российской обувной сети Rendez-Vous не получил повреждений в результате пожара, который произошел в отеле Grandes Alpes Hotel, расположенном в одном комплексе зданий вместе с магазином. Об этом «Ъ» сообщил директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин.
«Пожар был локализован экстренными службами, ситуация находится под контролем. Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности — это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет. Помещению бутика Rendez-Vous ущерб не нанесен», — сообщил Константин Тютрин.
«Работа магазина временно приостановлена до получения официальных заключений полиции и специальных служб, а также оценки состояния помещений. Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации», — добавил он.
Фотогалерея
Участники пресс-тура Rendez-Vous в Куршевель
Пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes Hotel произошел вечером 27 января. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров. Из отеля эвакуировали 83 человека. Никто не пострадал. Пропавших без вести нет. Архитектура комплекса — общие террасы, примыкающие друг к другу шале — осложняли доступ машин экстренных служб. Пожарным приходилось пешком подниматься на верхние балконы, чтобы поливать карнизы.