Бутик Rendez-Vous в Куршевеле уцелел после пожара в отеле

Бутик российской обувной сети Rendez-Vous не получил повреждений в результате пожара, который произошел в отеле Grandes Alpes Hotel, расположенном в одном комплексе зданий вместе с магазином. Об этом «Ъ» сообщил директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин.

«Пожар был локализован экстренными службами, ситуация находится под контролем. Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности — это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет. Помещению бутика Rendez-Vous ущерб не нанесен», — сообщил Константин Тютрин.

«Работа магазина временно приостановлена до получения официальных заключений полиции и специальных служб, а также оценки состояния помещений. Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации», — добавил он.

Участники пресс-тура Rendez-Vous в Куршевель

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и модель Елена Перминова

Фото: @rendezvousrussia1

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), актриса Елизавета Базыкина (в центре) и fashion-блогер Анастасия Полетаева (справа)

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), историк моды Анатоль Вовк и основательница агентства Influence You Екатерина Минкевич

Фото: @rendezvousrussia1

Блогер Оксана Самойлова и стилист Александр Рогов

Фото: @rendezvousrussia1

Гости пресс-тура Rendez-Vous в Куршевеле

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле. В центре с флагом — актриса Елизавета Базыкина

Фото: @rendezvousrussia1

Пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes Hotel произошел вечером 27 января. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров. Из отеля эвакуировали 83 человека. Никто не пострадал. Пропавших без вести нет. Архитектура комплекса — общие террасы, примыкающие друг к другу шале — осложняли доступ машин экстренных служб. Пожарным приходилось пешком подниматься на верхние балконы, чтобы поливать карнизы.

